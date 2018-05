Tűzhányó

Erőművet veszélyeztet a vulkán Hawaiin

Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége - helyi idő szerint - kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus erőművet veszélyeztetnek. 2018.05.23 07:36 MTI

A hatóságok és a polgári védelem szakemberei további óvintézkedéseket hoztak az erőmű védelmében, és azzal nyugtatták a helybélieket, hogy a 35 megavoltos állami erőmű "nincs közvetlen veszélyben". Ez az erőmű termeli egyébként a Nagy Sziget áramszükségletének 25 százalékát, és már május első napjaiban, a Kilauea kitörésének első napjaiban lezárták. A környéket kiürítették, még mielőtt az utak is járhatatlanná váltak volna.



A lávahasadékokból kiáramló magma lassan araszol az erőmű felé, szerdára virradó éjjel - mint azt Janet Snyder a megyei hatóságok szóvivője közölte - lángra is lobbantotta az erőmű területén lévő egyik raktárépületet. A kora esti órákban a tűzhányó kráteréből újabb magmahullám tört a magasba. A vulkán úgy fest, mint egy folyamatosan működő szökőkút, "csak" a víz helyett vöröslő olvadt kőzet emelkedik a magasba.



A Hawaii Vulkáni Obszervatórium (HVO) esti jelentése szerint a sziget jó részén az égboltot a vulkánból kilövellt hamu borítja. Az erőműtől alig öt-hat kilométernyire folyamatosan ömlik az óceánba a láva, amely a tengervízzel érintkezve akár halált is okozható gázokat "eredményez". A környéken szúrós szagú kéndioxid terjeng. A parti őrség már a hétvégén bejelentette: az óceán a lávaömléstől számított 300 méteren belül nem megközelíthető.



A Vöröskereszt a lakhelyük elhagyására kényszerülteknek három átmeneti tábort alakított ki.