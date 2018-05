Szakértő

Az emberi károsanyag-kibocsátás a légszennyezettség fontos tényezője

Az emberi károsanyag-kibocsátás - az ipari tevékenység, a közlekedés, a fűtés - fontos tényező a légszennyezettség tekintetében - mondta a Pulmonológiai Klinika igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.



Müller Veronikát azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán megjelent tanulmánya szerint világszerte évente hétmillióan halnak meg a légszennyezettség miatt.



A szakember azt mondta: azért is jó, hogy megjelent ez a tanulmány, mert ebben a témában társadalmi felelősségvállalásra van szükség.



Ha van rá mód, a közlekedésben olyan eszközöket kell választani, amelyeknek kisebb a károsanyag-kibocsátásuk, és fontos a megfelelő tüzelőanyag megválasztása is - tette hozzá.



Müller Veronika felhívta a figyelmet arra, hogy a légszennyezettség leginkább a fejlődő országokban jelent problémát, kiemelten Indiában és Kínában. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy bár a Kárpát-medence sokszor védő hatású, néha meg tud ragadni itt a szennyezett levegő, ami hozzájárulhat az egészségkárosodáshoz. A légszennyezettség sok betegség, például tüdő-, szív- vagy agyi betegségek kialakulásához is hozzájárulhat.



Egy ember naponta nagyjából 10 ezer liter levegőt lélegez be, sportolás során még ennél is többet. Ezért is fontos, hogy a sportolók olyan helyet válasszanak, ahol jó a levegő minősége - tette hozzá.