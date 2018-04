Világvége

Sokkoló felvétel: pingvinek élnek a szeméttengeren - videó

Egyre nagyobbak és egyre gyakoribbak az áramlatok által összehordott úszó szeméttelepek az óceánokon, miután világszerte egyre több műanyagot termelnek, és ezzel együtt nyilvánvalóan nő a műanyag hulladék mennyisége is a természetes vizekben. A tudósok azért féltik az óceánokat a plasztikhulladéktól, mert az veszélyezteti a tengeri madarakat, a teknősöket és egyáltalában véve a tenger élővilágát. Sőt a táplálékláncon keresztül az emberi szervezetbe is bejutnak.



A videón pedig azt látni, hogy már pingvinek is kiköltöztek egy-egy ilyen úszó szemétdombra, miután a globális felmelegedés miatt természetes élőhelyük csökken, így próbálnak meg élelmet halászni.