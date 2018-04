Környezetszennyezés

Mérgező műanyaghulladékokat mutattak ki a Genfi-tóban

A Genfi-tóban lévő műanyaghulladékok nagy mennyiségű méreganyagot tartalmaznak - figyelmeztetnek svájci és brit kutatók a Frontiers in Environmental Science című folyóiratban publikált tanulmányukban.



A Genfi Egyetem és az angliai Plymouth Egyetem kutatói veszélyes mennyiségű brómot, kadmiumot, higanyt és ólmot mutattak ki a sok svájci által kristálytisztának hitt tóból partra mosódott műanyaghulladékban.



A szakemberek csaknem háromezer tárgyat, köztük játékokat, írótollakat, pamutrongyokat, élelmiszercsomagolásokat, habszivacs- és polisztiroldarabokat vizsgáltak meg. A tárgyak közül nagyjából hatszázat röntgenvizsgálatnak is alávetettek laboratóriumi körülmények között.



Tizenkilenc tárgynál mértek az európai uniós határérték feletti brómszintet és 57 tárgy esetében mutattak ki veszélyes mennyiségű kadmiumot. A hulladékok egynegyede tartalmazott ólmot, ezek közül is 65 az európai uniós küszöb feletti értéket.



A kutatók szerint a tárgyak nagy része már valószínűleg régóta úszott a vízen. Ezek a műanyaghulladékok komoly fenyegetést jelentenek a helyi vadvilágra, mivel az állatok megehetik őket, beléjük akadhatnak, vagy a mérgező anyagok károsíthatják a szervezetüket.



"A kimutatott anyagok többségét ma már nem engedélyezik a műanyaggyártásban" - mondta Montserrat Fillela, a tanulmány egyik szerzője, hozzátéve, hogy a műanyag rendkívül lassan bomlik le a vízben. Közelmúltbeli tanulmányok szerint nagyjából 450 évbe telik, mire egy műanyagpalack teljesen lebomlik.



A mostani tanulmány különlegessége, hogy a Genfi-tó az első édesvizű víztömeg, amelyet ilyen típusú vizsgálatnak vetettek alá a kutatók, a műanyaghulladékok problémáját ugyanis ez idáig csupán a tengerekben és óceánokban vizsgálták.