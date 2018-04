Világvége

Tényleg leszakad Afrika alja?

hirdetés

Etiópia, Szomália és Kenya egy része szakadhat le idővel az afrikai kontinensről, ugyanis már most egy hatalmas szakadék tátong ezen a területen - írja a Life.hu. A rés minden évben több kilométerrel növekszik.



A Mirrornak Dr. Lucia Perez Diaz, a londoni Royal Holloway Földtani Egyetem kutatója beszélt erről. A kutató azt mondja, hogy már most tizenöt méter mély és helyenként akár húsz méter széles szakadék tátong Afrika egy részén, amely évmilliók alatt akkora lesz, hogy az előbb említett terület egy külön szigetet képez majd. A szakadék már az emberek mindennapjait is akadályozza, kettétört ugyanis egy autópályát.



Dr. Lucia Perez Diaz azonban úgy gondolja, hogy ezt hosszútávon nem érzékelik majd a lakosok, hiszen a drasztikus változás évmilliók alatt következik csak be.