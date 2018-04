Világvége

Van egy kis gond a sóval - nem is kicsi - videó

A mikroszemcsék öt milliméternél kisebb műanyagdarabkák, amelyekről eddig főként azt hitték, csak az óceánok és tengerek élővilágát veszélyeztetik és majd a táplálékláncon keresztül jutnak el az emberig.



A műanyag mikroszemcsék hatása az úgynevezett szűrögető állatokra – amelyek a tengervízből szűrik ki a kisméretű táplálékot – rákokra, planktonokra a legveszélyesebbek. A lehetséges veszélyek közé tartozik a csökkent tápanyagfelvétel és az emésztőrendszer sérülése.



A szűrögetők több száz köbméter tengervizet nyelnek le naponta, hogy kiszűrjék belőle az élelmüket, eközben műanyag mikroszemcséket is visznek be a szervezetükbe, amelyek mérete sok planktonfajéhoz hasonlít.



Korábbi tanulmányok a cetcápák és a barázdásbálnák szervezetében mutattak ki olyan mérgeket, amelyek a műanyagokból származhatnak.



"Ezek a toxinok komoly fenyegetést jelentenek a tengeri szűrögetőkre, mert befolyásolhatják a hormonműködésüket, ami a növekedésüket, fejlődésüket, anyagcseréjüket és szaporodásukat irányítja" - mondta Maria Fossi, a Sienai Egyetem kutatója, a cetcápákat és a barázdásbálnákat vizsgáló tanulmány egyik szerzője.



Hát most úgy tűnik, közvetlenül is érinti az embert, ugyanis a sóban szintén ott vannak ezek a mikroszemcsék.