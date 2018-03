22 év, 24 fióka után

Sajnálatos körülmények között pusztult el hazánk egyik legidősebb parlagi sasa

2017. december 12-én lakossági bejelentés érkezett a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) egy Mátraalján autó által elütött parlagi sasról. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) helyszínre érkező természetvédelmi őre begyűjtötte a tetemet, ami a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságára került.



A mostanra elkészült kórbonctani és toxikológiai vizsgálatok eredménye meglepő eredményt hozott - a madár májában magas ólom-koncentrációt találtak - tájékoztatta lapunkat Orbán Zoltán, az MME szóvivője.



Bár a fokozottan védett parlagi sas pusztulását az ütközéses trauma okozta, az ilyen szintű ólom-mérgezés (7,28 mg/kg) tünetekeként fellépő koordinációs zavar magyarázattal szolgálhat arra, hogy egy több mint két évtizedes élettapasztalattal rendelkező sas miért lehetett az általa jól ismert élőhelyén, amibe az utak és a járműforgalom ismerete is bele tartozik, elütés áldozata.



Ez a mérgezés is felhívja a figyelmet arra, hogy a vadászatok következtében hatalmas mennyiségben természetbe kerülő, és a táplálékláncban feldúsuló ólomsörét mekkora környezeti kockázattal jár.



A most elpusztult madár élete során 24 fiókának - köztük a szintén elhíresült sorsú, mentett majd mérgezés áldozatául esett „Remény”-nek - adott életet.