Világvége

Halálossá válhat a hőség Ausztráliában

hirdetés

Tudósok szerint ha nem sikerül csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, Ausztráliában olyan forróvá válhat az időjárás, hogy az jócskán megnövelheti a hőség miatti halálozást. 2030-ra ugyanis 132 olyan nap lehet, amikor 35 Celsius-fok fölötti hőmérsékletet fognak mérni a kontinens északi részén.



Ausztrália északi részén található Darwin a kontinens egyik legforróbb része, ahol ráadásul évtizedek óta egyre növekszik az átlaghőmérséklet - írta a Daily Mailre hivatkozva az Inforádió.



2013 óta minden évben 20 olyan nap volt, amikor a hőmérséklet meghaladta a 35 Celsius-fokot.



A 20. század elején még csak évi 5.6 napon volt ilyen forróság, ami ráadásul a 70 százalékos páratartalommal együtt különösen veszélyes. Ez a helyzet ráadásul tovább romlik: az Ausztrália Intézet kutatása szerint 2017 márciusa és 2018 februárja között összesen 60 nap volt a páratartalom 70 százalék körül már délután három óra előtt. A 60 napból 46-ot 2017 első három hónapjában regisztráltak.



Ez az időjárás az intézet szerint növelni fogja a hőség miatt bekövetkező halálozást, rontja az általános teljesítményt, gátolja a folyamatos alvást.



Az időjárás is megváltozik: erősebb viharok és több eső várható, sőt még az is megváltozik, ahogy egyes betegségek terjednek.



Az ausztrál nemzeti tudományos intézet (CSIRO) előrejelzése szerint ha nem sikerül csökkenteni az üvegház hatású gázok kibocsátását, akkor az észak-ausztrál Darwinnak 2030-ra évi 132 olyan nappal kell megküzdenie, amikor 35 foknál nagyobb a hőség és közben a szervezetet a magas páratartalom is megterheli.