Elaltatták a világ utolsó hím északi szélesszájú rinocéroszát

Elpusztult Sudan a világ utolsó hím északi szélesszájú orrszarvúja - közölték kedden kutatók. A 45 éves állatot "életkorával kapcsolatos szövődmények" miatt kellett elaltatni, mivel állapota a közlemény szerint "jelentősen rosszabbodott", már nem tudta volna elviselni a további szenvedést. "Méltóságával és erejével sok ember szívét rabolta el" - tették hozzá a kenyai Ol Pejeta vadvédelmi terület szakemberei.



A rinocérosz és két nőstény társa, Najin és Fatu része volt annak az ambiciózus tervnek, mellyel a tudósok meg akarták menteni a kihalástól az alfajt. Sudan hírességnek számított, látogatók ezreit vonzotta a területre. Adománygyűjtő akció keretében a Tinder randevúoldalon fiókot hoztak neki létre A világ választható legjobb agglegénye elnevezéssel.

