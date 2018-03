Egy világháború esetén

A Hold és a Mars lehet az emberiség mentsvára

Elon Musk amerikai üzletember szerint a Holdon és a Marson kialakított bázisok segíthetnek megóvni az emberi civilizációt és felgyorsítani annak újjászületését a Földön egy esetleges harmadik világháború esetén. 2018.03.13 09:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A SpaceX és a Tesla vállalat tulajdonosa a texasi South by Southwes fesztivál meglepetésvendégeként beszélt arról vasárnap, hogy nem kizárt egy újabb sötét középkor az emberiség történetében, különösen abban az esetben, hogyha kitör egy harmadik világháború.



Musk elmondta, hogy biztosítani akarják azt, hogy legyen valahol magja az emberiségnek ahhoz, hogy visszahozzák a civilizációt egy esetleges világégést követően. Hozzátette, hogy úgy véli, nagyon fontos lenne egy olyan Hold- és Mars-bázis, amely segíthetne regenerálni az életet itt a Földön.



Musk arról is beszélt, hogy a SpaceX bolygóközi űrhajójának tesztrepülései már valószínűleg 2019 első felében megkezdődhetnek. Az első marsi landolásokat pedig 2022-re tervezik.



A SpaceX vállalat legutóbb február elején került az érdeklődés középpontjába. A floridai Cape Canaveralról indította útnak új óriásrakétáját, amely egy Tesla gépkocsit is magával vitt, hogy Nap körüli pályára állítsa: bizonyítva a rakétakísérlet sikerét és reklámozva Musk vállalatait. A kocsi a Nap körül elliptikus pályára állt, a csillagtól nagyjából akkora távolságra, mint a Mars.