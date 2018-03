Állati

Rengeteg pingvint találtak - videó

hirdetés

Rejtőzködve élt mindeddig több mint másfél millió Adélie-pingvin az Antarktisz nyugati partjainál található Danger Islands szigetcsoporton, adta hírül a National Geographic. A kutatók régóta tudták, hogy a szigetek pingvineknek adnak otthont, számukról azonban csak friss műholdképek elemzése után bizonyosodtak meg.



A Scientific Reports című tudományos lapban pénteken publikált jelentés szerint a felfedezés segíthet az Antarktisz élővilágának megőrzésében, az Adélie-pingvinek kolóniái ugyanis az utóbbi időszakban riasztó mértékben csökkentek.



Az Antarktiszon élő három pingvinfaj közül az Adélie az egyetlen, amely kizárólag itt él és az életben maradáshoz szüksége van az itteni időjárási viszonyokra. Csakhogy a félsziget nyugati oldalán a tengerek az utóbbi 40 évben egyre melegebbekké váltak, a téli hőmérséklet nagyjából kilenc fokkal emelkedett. A jégmentes évszakok három hónappal meghosszabbodtak, a régió 674 gleccseréből pedig 600-at veszély fenyeget.



A klímaváltozás miatt az Adélie-pingvineknek változtatni kellett étkezési szokásaikon, a felmelegedés pedig több esőt eredményezett, ami gyakran elpusztítja a madarak fészkeit és gyakorlatilag halálra fagyasztja a fiókákat. Ennek következtében az összes kolónia népessége tendenciózusan csökken.



Mindeközben az Antarktisz keleti oldalán az Adélie-pingvinek állománya egyre nagyobb, itt ugyanis az év jelentős részében jég borítja a tengert.



A kutatóknak mindeddig tudomása volt róla, hogy a Danger Islands szigetcsoporton vannak pingvinek, de a körülmények nem tették lehetővé, hogy közelebbről tanulmányozzák őket. Ezért elkezdtek műholdfelvételeket elemezni, és meg is lett az eredménye.



A nagyobb pingvinkolóniák komoly mennyiségű székletet hagynak maguk után, ez pedig annyira látványos az űrből, hogy a NASA műholdjairól is tökéletesen kiszúrni az ilyen területeket. Így sikerült rábukkanni a most fellelt állományra is.