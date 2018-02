Sokokat egyszerűen legyilkolják

Több mint 100 ezer orangutánt öltek meg Borneón 16 év alatt

Több mint 100 ezer orangutánt öltek meg Borneón 16 év alatt

A főemlősök pusztulásának fő oka továbbra is az őserdők irtása, a fakitermelés, az olajpálma-ültetvények és a bányászat miatt, ám a kutatók rávilágítottak arra, hogy az erdős területekről is "eltűnnek" az orangutánok.

Több mint 100 ezer, súlyosan veszélyeztetett orangutánt öltek meg 16 év alatt Borneón - számolt be a BBC egy új kutatás eredményeiről.



A Current Biology című szaklap friss számában publikált, 16 évet felölelő tanulmány készítői szerint a szám "elképesztő".



A főemlősök pusztulásának fő oka továbbra is az őserdők irtása, a fakitermelés, az olajpálma-ültetvények és a bányászat miatt, ám a kutatók rávilágítottak arra, hogy az erdős területekről is "eltűnnek" az orangutánok.



Sokukat egyszerűen legyilkolják - közölte a BBC-vel Maria Voigt, a német Max Planck Evolúciós Antropológiai Kutatóintézet munkatársa, a kutatás vezetője.



Voigt és kollégái elmondták, hogy korábban alábecsülték, mennyi emberszabású esik vadászok áldozatául, akik bosszúból ölik az emberszabásúakat, amiért azok behatolnak az ültetvényekre és kárt okoznak.



"Nem számítottunk arra, hogy a még meglévő őserdőben is ilyen sok orangután veszett oda, a kutatás azonban megerősítette, hogy a vadászat valóban aggasztó méreteket öltött" - hangsúlyozta Serge Wich, a liverpooli John Moores Egyetem tudósa, a vizsgálat résztvevője.



"Amikor az állatok az őserdővel határos ültetvényeken élő emberekkel konfliktusba kerülnek, akkor ők állnak vesztésre, megölik őket. Múlt héten találtak egy orangutánt, melyet 130 golyóval gyilkoltak meg. Döbbenetes és szükségtelen. Lehet, hogy esznek a gazdák gyümölcseiből, de veszélytelen állatok" - tette hozzá Wich.



A kutatók arra is rámutattak, hogy a szigeten "fenntarthatatlan méreteket öltött" a természeti erőforrások felhasználása.



A következő 35 évben az erdőirtás további 45 ezer orangután pusztulását okozhatja a tudósok jóslata szerint.



Az állatok élőhelyveszteségének egyik jól ismert oka az élelmiszeripari termékek sokaságában előforduló pálmaolaj.



A Természetvédelmi Világalap (WWF) munkatársa, Emma Keller szerint a fogyasztóknak kellene "nyomást gyakorolni" a gyártókra, hogy "fenntartható" módon használjanak pálmaolajat. Ennek alapelveit folyamatosan frissítik az RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) elnevezésű dokumentumban. A WWF az erdőirtás teljes tilalmáért küzd.



A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján a súlyosan veszélyeztetett fajok között szerepel a borneói orangután. A szervezet becslései szerint Szumátrán kevesebb mint 15 ezer, Borneó szigetén nagyjából 54 ezer orangután él vadon.