Erőteljes földrengés rázta meg Tajvant

A Richter-skála szerinti 6,4-es erősségű földmozgás mindössze 15 kilométer mélyről pattant ki. Az épületekben, utakban komoly károk keletkeztek, a katonaság menti az embereket a romok alól. Gázszivárgás, áramkimaradás szintén sújtja a térséget.



A rengés következtében Hualien városában beomlott a Marshal Hotel földszintje, és a hatóságok attól tartanak, hogy akár 30 ember is a romok között rekedhetett. Egy másik szálloda, a Beautiful Life Hotel épülete teljes egészében megdőlt.



Csak ma 19-szer rázkódott meg Tajvannak ezen a része, Hualien partja.



Február 4-én egy 6,1-es erősségű földmozgást mértek, amelynek epicentruma mindössze 10 kilométer mélyen volt. Számos utórengést regisztráltak a geológusok.

