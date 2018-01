Világvége

Csodálatos felvétel készült a vulkánkitörésről

Csak úgy ömlött a vörös láva és a fekete hamu a Mayon vulkánból - 700 méteres, illetve három kilométeres magasságig.



A január 23-ai volt az eddigi leghevesebb vulkánkitörés. A láva mindent felperzselt, ami az útjába került. A borzalmas szerencsétlenség mindazonáltal csodálatos jelenség is egyben - ilyen csodálatos felvétel is készült a természet erejéről.



A hatóságok hétfőn jelentették be, hogy négyes szintre emelték a térségre érvényes riasztás szintjét. Mindenkinek azt tanácsolták, hogy viseljen szájmaszkot, és ne menjen a veszélyeztetett körzetbe. A kormányzó pedig arra hívta fel a lakosok figyelmét: maradjanak zárt térben, és viseljenek szemüveget. Az iskolákban felfüggesztették az oktatást.



A 2462 méter magas Mayon vulkán 330 kilométerre délkeletre fekszik a fővárostól, Manilától, a kókusztermesztő Albay tartományban. A turisták és hegymászók körében népszerű tűzhányó az elmúlt 500 évben mintegy ötvenszer tört ki, többször erőteljesen.



Az első regisztrált kitörés 1616-ban volt, a legsúlyosabb pedig 1814-ben: akkor 1200 ember halt meg, és a vulkánból kifolyó láva maga alá temette Cagsawa városát, templomának harangtornya ma is kiemelkedik a földből. Legutóbb 2014-ben tört ki a vulkán, akkor is emberek ezreit kellett elköltöztetni a környékéről.