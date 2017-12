6,1

Újabb földrengés rázta meg Iránt

Kermán tartományban helyi idő szerint hajnali egy óra után rázkódott meg a föld, hipocentruma a szakértők szerint 10 kilométer mélyen lehetett, Kermán városától 63 kilométerre északra. Az ISNA iráni hírügynökség szerint számos utórengést is tapasztaltak, melyek ereje 4-es és 5,1-es érték között ingadozott.



Ez volt 24 órán belül a második földrengés: kedden egy 6,2-es erősségű földmozgás rázta meg a területet, melyben 18-an sérültek meg. Azóta folyamatosak az utórengések. A rengések miatt az emberek pánikba estek, az éjszakát pedig házaikon kívül, a hidegben töltötték. Több környező faluban tönkrementek a víz- és elektromos vezetékek, a régióban több épület megrongálódott.



Az állami televízió szerint Kermán városának iskoláiban és egyetemein ideiglenesen szünetel az oktatás.



Irán északnyugati részén novemberben 600-nál is több emberéletet követelt egy 7,3-as erősségű földrengés. December elsején Kermán városának közelében is történt egy erős rengés, mely azonban nem járt halálos áldozatokkal. Az ország területe alatt fontos törésvonalak húzódnak, emiatt gyakoriak a rengések. 2003-ban egy 6,6-os erősségű rengés tarolta le Bam történelmi jelentőségű városát, megölve mintegy 26 ezer embert.