Tűzvész

Sikerült megfékezni a legnagyobb kaliforniai erdőtüzet

A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a Kaliforniában pusztító erdő- és bozóttüzek közül a legnagyobbat. A Los Angeles Times című újság az állam erdészeti hatóságának szóvivőjére hivatkozva arról írt, hogy a Santa Barbarától délre, Ventura környékén tomboló, Thomas nevű tüzet sikerült a tizedére visszaszorítani helyi idő szerint péntek estére.



A tűzoltók segítségére volt, hogy gyengült a hírhedt Szent Anna-szél, ami lehetővé tette többek közt, hogy több repülőgépet vessenek be az oltás során. Közben Ventura közelében rábukkantak a mostani erdőtüzek első halálos áldozatára. A 70 éves nő vélhetően a tűz elől menekülve balesetet szenvedett autójával és meghalt – közölték a hatóságok.



Az erős szél által is táplált Thomas tűz 580 négyzetkilométeres területre terjedt ki a Los Angeles Times szerint. A hat erdő- és bozóttűz elől, amelyek hétfő óta pusztítanak Santa Barbara és San Diego között, sajtóhírek szerint több mint 200 ezer embernek kellett elmenekülnie és ötszáznál is több épület semmisült meg, lakóépületek ezrei maradtak áram nélkül.