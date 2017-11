Agung

Videók: többször is kitört a vulkán, vörös riasztás Balin

A legmagasabb, négyes szintű, "vörös" riasztást adta ki hétfőn hajnalban az indonéz katasztrófavédelmi hatóság a Bali szigetén lévő Agung vulkán hét végén kezdődött kitörése miatt, és azonnali távozásra szólította fel a vulkán 8-10 kilométeres körzetében élőket.

A hatóság jelentése szerint az Agung szürke hamut szór a térségre, és 12 kilométeres távolságból "kisebb, szórványos robbanások hallatszanak". A kráterből az éjszaka lángok is felcsaptak, ami arra utal, hogy "bármikor újabb kitörések történhetnek".



A vulkán szombat este egy alkalommal, majd vasárnap háromszor is kitört, kráteréből a hamu mintegy négyezer méteres magasságba lövellt fel, és térségében sűrű, fekete füst gomolygott. A több mint 3 kilométer magas vulkán már szeptember közepén is egy küszöbönálló kitörés jeleit mutatta, emiatt a környékén fekvő falvakból több mint 130 ezer ember menekült el. Tevékenysége azonban később alábbhagyott, és sokan visszatértek lakóhelyükre.



Az Agung legutóbb 1963-ban tört ki, több mint 10 kilométeres magasságba lövellve ki hamuoszlopot. Az akkori vulkánkitörésben mintegy 1200 ember életét vesztette.

Az indonéziai Bali a Kis-Szunda-szigetek legnyugatibb tagja, Jávától keletre, Lombok szigetétől nyugatra fekszik. Indonézia 33 tartományának egyike, a tartományi főváros, Denpasar a sziget déli részén található. Bali nemzetközi repülőtere még működik, a füstfelhő egyelőre elkerüli.



Az ausztrál Jetstar légitársaság ugyanakkor szombat este 9 járatot törölt. Emiatt utasok ezrei rekedtek a repülőtéren. A Jetstar azonban vasárnap azt közölte, hogy járatai többségét elindítja, mivel vezető pilótái szerint biztonságos a repülés. Mindazonáltal arra figyelmeztettek, nagyon gyorsan változnak a légköri viszonyok, ezért nem kizárt, hogy törölnek járatokat. Hétfőn újra megnyitották a forgalom előtt a szomszédos Lombok szigetének repterét, amelyet előzőleg a vulkán által kilövellt hamufelhő miatt kellett lezárni.