Sűrű, fekete füst mindenütt - kitört az Agung vulkán

Szombat este egy alkalommal, vasárnap pedig még háromszor tört ki az Agung vulkán Bali szigetén. A hamu 4000 méteres magasságba jutott el a kráterből. Sűrű füst gomolyog a környéken, ám Bali repülőtere egyelőre zavartalanul működik.



Az Agung még szeptemberben, mintegy fél évszázadnyi szunnyadás után kezdett feléledni. Azóta 25 ezer embert telepítettek ki a környékéről. A legmagasabb fokú riasztás van érvényben azóta is.



1963-ban tört ki legutóbb, akkor 10 kilométeres magasságba lövellte ki a hamuoszlopot. A több mint 3 kilométeres vulkán akkori kitörésében több mint ezer ember vesztette életét.

