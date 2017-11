Környezetvédelem

Tovább nőtt a fényszennyezettség

hirdetés

A LED-lámpákkal sem “világosodtunk” meg igazán! Pedig sokan bíztak abban, hogy az energiatakarékosabbnak és hatékonyabbnak kikiáltott LED-izzók elterjedése hozzájárul majd ahhoz, hogy csökkenjen bolygónk fényszennyezettsége. De a 2016-ban publikált fényszennyezettségi atlaszt tanulmányozva kiderül, hogy a helyzet nemhogy javult volna a környezetkímélő világítási technikák elterjedésével, hanem tovább romlott. Ma a Föld lakosságának harmada nem látja a Tejutat a mesterséges fényforrások miatt - írja a greenfo.hu.



2012 és 2016 között évente két százalékkal nőtt a globális fényszennyés a bolygón. A szennyezettség növekedése a fejlődő országokban jóval gyorsabb, mint a már eleve fényesebb, gazdagabb országokban. Az éjszakai fény mértékének növekedése Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában volt megfigyelhető. Csak kevés országban maradt stabil a mérték, ezek közé tartoznak a világ legfényesebb területei, mint például Olaszország, Hollandia, Spanyolország vagy az Egyesült Államok. Egyedül a háború sújtotta övezetekben, így Szíriában és Jemenben csökkent csak az éjszakai fény mennyisége.



A műholdképek adatai alapján azt is megállapították a szakértők, hogy a nagyobb települések belvárosai kevesebb fényt bocsátanak ugyan ki, de sokkal világosabbak lettek az új technológiák révén olcsóbban és könnyebben kivilágított külvárosi zónák. Ezért valójában az emberi civilizáció nem takarít meg energiákat a LED-lámpák használatával. A mérések nem minden esetben fedik a valóságot, mivel a műholdak kameráinak szenzorai nem érzékelik az 500 nanométer hullámhossz alatti fényt, ezért egyes városok sötétebbnek tűnhetnek a felvételeken.



A műholdképek a kék fényt sem érzékelik jól, amely a LED-ek által kibocsátott fénnyel együtt az emberi belső órát is képes megzavarni. A kék fény ráadásul a menatonin nevű hormon termelését is befolyásolja, amely az éberségért és az aluszékonyságot szabályozza. A fényszennyezés az éjszakai állatokra is káros hatást gyakorol. Kihat a viselkedésükre, a szaporodásukra és a vándorlási mintázatukat is képes befolyásolni. A növényeket is megzavarja a túl sok fény, hiszen azok a fény mennyiségéből és minőségéből (a fény színe, hullámhossza) kalkulálják ki, hogy éppen milyen évszak van. Ezért egyre többször összezavarodnak, hogy az év melyik szakában járunk.



Egyelőre tehát még nyitott kérdés, hogy mely technika fejlesztése lesz ahhoz a kulcs, hogy a jövőben valóban csökkenni tudjon a fénykibocsátás mértéke, és esténként egyre többen láthassák meg a csillagos eget.