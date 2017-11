Nukleáris

Kiderülhetett, honnan jött a radioaktív felhő

Október elején megmagyarázhatatlan radioaktív anyagot észleltek Európa felett. A német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal a ruténium 106-os izotópjának emelkedett szintjét jelezte. Az elemzések szerint az Urál déli részéről származhatott.



A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség október 13-án - a tagállamok által megküldött mérési adatok és információk alapján - összefoglaló jelentést készített a környezetellenőrző rendszerek méréi eredményeiről. A jelentés próbálta nyugtatni a kedélyeket, mint írták, a levegőben kimutatható Ru-106 izotóp mennyisége csökkenő tendenciát mutat és nem jelent egészségügyi kockázatot.



A francia Sugárzásvédelmi és Nukleáris Biztonsági Intézet (IRSN) közlése szerint egy oroszországi vagy kazahsztáni nukleáris létesítményben történhetett baleset szeptember utolsó hetében. A szervezet viszont kizárta a reaktorbaleset lehetőségét, ehelyett azt valószínűsítik, hogy egy nukleáris fűtőanyag-kezelő, vagy orvosi célú radioaktív izotópokkal foglalkozó létesítményben történt probléma.



A szivárgásért eddig senki nem vállalta a felelősséget. Az orosz Roszatom cég még közleményt is kiadott, mely szerint Oroszország felett szinte sehol nem észleltek szennyeződést. Most azonban kiderült, hogy valótlanságot állítottak. A Roszatom a Roszhidromet nevű kormányzati intézet méréseire hivatkozott, melynek adatai nyilvánosak.



Ezekből kiderült, hogy a Roszhidromet valójában több mérőállomáson is kimutatta a Ruténium 106-os izotópot, először pont a Dél-Urálban, mely területről a Roszatom azt állította, nem érintett.



Az intézet mérései szerint a fertőzést először szeptember 25-én mutatták ki, két olyan mérőponton, amelyek 100 kilométeres körzetében található a Majak nevű nukleáris telep, ahol a Roszatom az atomerőművekben elhasznált fűtőelemeket dolgozza fel, illetve ipari és kutatási célra állít elő radioaktív anyagokat. A Greenpeace egy oroszországi aktivistája elmondta, nem bizonyítható közvetlenül, hogy innen származik a szivárgás, de a környéken ez az egyetlen ismert telep, ahonnan származhat. A Greenpeace az orosz ügyészséghez fordult, hogy indítsanak vizsgálatot az ügyben.

A Roszhidromet közben hivatalosan is megerősítette, ami az adataikból már eddig is kiolvasható volt, vagyis hogy a ruténium 106-os radioaktív izotópjából a megengedett érték ezerszeresét mérték a légkörben szeptember végén az Urál déli része fölött – írja az MTI.



Közleményük szerint erősen szennyezett mintákat kaptak a két mérőállomástól szeptember 25. és október 1. között: az argajasi állomáson az előző havi érték 986-szorosát mérték, míg Novogornijban a 440-szeresét.



A Roszatom továbbra is tagad.

