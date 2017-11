Világvége hangulat

Lassul a Föld forgása, ezért még több földrengés jöhet

A Föld forgása időszakonként lassul, ami a nap hosszát egy ezred másodperccel megváltoztatja. Ezek a periódusok akár öt évig is tarthatnak. A legutóbbi lassulási időszak idén ér véget, s a forgás sebességében beálló változás fokozott szeizmikus aktivitást válthat ki, különösen a sűrűn lakott trópusi régiókban - jósolják a Geophisical Research Letters című amerikai tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerzői.



A bolygó elmúlt 100 évének szeizmikus történetét elemezve a Coloradói és Montanai Egyetem tudósai arra a megállapításra jutottak, hogy az időszakos lassulási periódusokat gyakran követik jelentősen megemelkedett számban nagy földrengések.



"Ezekben az időszakokban 25 és 30 közötti számban következtek be erős földrengések egy év alatt, míg az ezen kívüli időszakokban a nagy földrengések évi átlaga 15 körül mozgott" - számolt be a kutatás eredményéről Roger Bilham, a tanulmány egyik szerzője.



Idén ér véget a lassulási időszak ötödik éve, tehát a kutatók szerint számíthatunk a 7-es vagy afölötti erősségű földrengések számának megnövekedésére.



"A Föld ötéves előzetes figyelmeztetéssel szolgál nekünk, ami figyelemre méltó" - jegyezte meg Bilham.