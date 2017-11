Család

Tovább nőtt a zergeállomány a Magas-Tátrában

Tovább nőtt a Magas-Tátrában a zergeállomány az elmúlt másfél évben, a november első napjaiban végzett állományfelmérés szerint a hegység szimbólumának számító kérődzők száma 1263-ra emelkedett - derült ki a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) és az annak erdőit felügyelő állami ügynökség (SLTANAP) honlapjain közzétett adatokból.



A Magas-Tátrában évente rendszerint kétszer tartanak zergeszámlálást, az állományfelmérés során az állatokat a hegység teljes területén - vagyis annak szlovák és lengyel részén is - számolják. A szlovák TANAP és SLTANAP, illetve a lengyelországi TPN munkatársai által közösen, önkéntesek segítségével végzett legutóbbi állományfelmérés eredményeiből kiderül, hogy az ott élő zergék száma a tavalyi, illetve az idén tavaszi adatokhoz mérten is emelkedett, utóbbihoz képest 221 példánnyal. Az összeszámolt 1263 kérődző közül 94 volt idei gida, ami szakértők szerint a populáció életképességét is bizonyítja.



"Bár az állományfelmérés adatait úgy értelmezzük, hogy a kapott adatok és a valós állapotok közt 10 százalékos eltérés is lehet, ennek ellenére megállapítható, hogy a TANAP területén stabil a zergeállomány" - mondta az eredmények kapcsán Erika Feriancová, a nemzeti park zoológusa. Hasonlóképpen vélekedett Jozef Hybler, az SLTANAP zoológusa is, aki szerint a valós számok valamivel magasabbak lehetnek a mértnél, mivel a novemberi zergeszámlálás a szokottnál rövidebb ideig és rosszabb időjárási körülmények mellett zajlott.



Az idei adatok ismét igazolták, hogy az állomány nagyobb hányada a TANAP területén, azon belül a Bélai-havasokban (Belianske Tatry) él, itt fordulnak elő a legnagyobb létszámú zergecsordák is. A felmérés során összeszámolt zergék közül 973-at a hegység szlovákiai részén láttak, közülük 76 volt idei gida.



A Magas-Tátrában az ezredforduló után kezdett növekedni a múlt évszázad kilencvenes éveiben alig 200 fős zergepopuláció. Az állomány növekedése az elmúlt néhány évben gyakorlatilag folyamatos. Az utóbbi évek rekordlétszámait leszámítva a Tátra zergeállománya a múlt évszázad hatvanas éveiben volt a legmagasabb, akkor mintegy 900-950 példánya élt itt ennek a második világháború éveiben csaknem kipusztított fajnak.