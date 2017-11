Most egy 9 éves kisfiú fotózta le a Loch Ness-i szörnyet

A Mirror számolt be róla elsőként, hogy ismét megtalálták a Loch Ness-i szörnyet. Ezúttal Sam Knight, egy 9 éves kisfiú fotózta le Nessie-t. Idén egyébként ő a nyolcadik.



A lap szerint a vízből kilógó valami uszony, vagy hátúszó lehet.



A bizottság (igen, tényleg van ilyen), melynek feladata eldönteni, hogy az ilyen észlelések valódiak, vagy hamisítási kísérletek, úgy határozott, hogy Sam észlelése bizony valódi.





Loch Ness Monster PROOF? Boy, 9, snaps photo of 'sea beast' in EIGHTH sighting this yearhttps://t.co/kOzh7PVdlt pic.twitter.com/83Js4Qyfc1