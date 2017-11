Világvége

A klímaváltozás gyorsan hat, nem kíméli bolygónk legpompásabb kincseit

Minden negyedik természeti világörökségi helyszínt veszélyeztet a klímaváltozás - állapította meg a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) hétfőn bemutatott friss jelentése.



A szövetség az első után három évvel készítette el második felmérését, az eltelt időben majdnem megduplázódott a veszélyeztetett helyek száma - írta a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő portál.



Az IUCN az UNESCO természeti virágörökségi listájának több mint 200 helyszínét vizsgálta meg ismét. 2014-ben 35 helyet sodort veszélybe a klímaváltozás, idén számuk 62-re nőtt a jelentés szerint, melyet a bonni klímatárgyalások idején tettek közzé.



"A klímaváltozás gyorsan hat, nem kíméli bolygónk legpompásabb kincseit" - mondta Inger Andersen, az IUCN igazgatója.



A jelentés megállapította, hogy a természeti világörökségi helyszínek 29 százalékát "jelentősen", hét százalékát, köztük az amerikai Everglades nemzeti parkot vagy a kenyai Turkana-tavat "súlyosan" fenyegeti az éghajlat változása.



A leginkább veszélyeztetett ökoszisztémák közé sorolják a korallzátonyokat, melyek a víz melegedése és szennyezése miatt "fehérednek", pusztulnak, valamint az olvadó gleccsereket.



Az igazgató hangsúlyozta, a világörökségi helyszínek károsodása hatással van a helyi gazdasági életre és az életkörülményekre is.



"A perui Huascarán nemzeti park olvadó gleccserei a fagyott talajból felszabaduló nehézfémekkel szennyezik a vizeket és a földet" - mutatott rá Andersen.



A jelentés arra is kitért, hogy a helyszínek védelme is hanyatlásnak indult 2014-hez képest, "ami főként a pénzügyi támogatás hiányának számlájára írható".