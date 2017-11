Katasztrófa

Eddig 146 halálos áldozata van az iraki-iráni földrengésnek

A legfrissebb adatok szerint legalább 146-an haltak meg a leginkább Irán és Irak határvidékét sújtó vasárnapi földrengésben.

Az ISNA iráni hírügynökség legfrissebb adatai szerint legalább 140 ember vesztette életét és mintegy 860-an sérültek meg a vasárnap éjszaka bekövetkezett 7,3-as erejű földmozgás miatt, amelyet egész Irakban és még Izraelben is lehetett érezni.



A természeti katasztrófa az eddigi információk szerint leginkább Irán észak-nyugati részét, Kermánsáh tartományt sújtotta, ott követelte az összes iráni áldozatot.



Az első jelentések még csak néhány áldozatról szóltak, ám az idő előrehaladtával a hatóságok folyamatosan egyre magasabb tették az elhunytak számát. Az északnyugati Kermánsáh tartomány kormányzója korábban közölte is, hogy az áldozatok pontos számát csak órák múlva tudják majd megállapítani.

A Reuters hírügynökség kiemelte, hogy Irán vidéki részein sok házat sártéglákból építenek, amelyek kevésbé képesek ellenállni egy földmozgásnak mint más építőanyag.



A helyiek beszámolói szerint több kisebb utórengés is volt. A teheráni egyetem geofizikai intézete közölte, hogy három utórengés meghaladta a 4,3-as erősséget is. A TASZSZ orosz hírügynökség közlése szerint az utóbbi három órában 12 utórengés történt, amelyek a Richter-skála szerint 3,6 – 4,7 közötti erősségűek voltak.



Irakban az eddigi beszámolók szerint összesen hat ember halt meg, és mintegy harmincan szenvedtek sérüléseket. A földrengés az iraki Kurdisztán térségben pusztított.



A földmozgás Törökországban is érezhető volt, de ott nem érkeztek hírek áldozatokról.



Hétfőre virradóra a világ más tájain is rázkódott a föld. Japántól 351 kilométerre egy 5,8-as erejű földrengést, míg Costa Rica partjaitól 16 kilométere egy 6,5-ös erősségű földmozgást mértek. Japánban nem okozott károkat a földrengés. Costa Rica esetében egyelőre nem tudni, hogy voltak-e komolyabb károk, de cunamiriadót nem rendeltek.