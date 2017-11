Tehetünk ellene

Tudja milyen károkat okoz a csillogó porral?

Itt az ünnepi szezon, minden csillog, a papír, a ruha, a smink, a kozmetikumok, a hajápolási termékek, a partikellékek. Ami aztán a lefolyón eltűnik, az állati és emberi szervezetben felhalmozódik. 2017.11.09 17:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Apró méretüknek köszönhetően ugyanis mindenhol megjelennek, így pedig káros hatással vannak az élőlényekre - mondta a hulladék műanyagok szakértője, Trisia Farrelly, a Massey Egyetem szociális antropológusa Új-Zélandon.

Az már viszonylag rég óta ismert, hogy a különböző, apró műanyagdarabok, vagyis mikroszemcsék károsíthatják az óceánok és tengerek élővilágát, a légkörbe került egyre apróbb mikroszemcséket pedig még be is lélegezzük.



A mikroszemcsékről már korábban is ismert volt, hogy az óceánokban az állatok szervezetében akár nagyobb mennyiségben is felhalmozódhatnak, méghozzá nagyrészt úgy, hogy a kisebb állatok tápláléknak nézve, vagy egészen egyszerűen akarva-akaratlanul megeszik a mikromikroszemcséket – majd a kisebb élőlényeket elfogysztó nagyobb állatok szervezetében összegyűlik a nagyobb mennyiség. Végül mire a hús az emberekhez is eljut, már jócskán tele van szennyeződéssel.