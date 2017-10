Szakértő

Atomfegyverkezési verseny indult Oroszország és az Egyesült Államok között

2017.10.30 00:30 MTI

Elindult egy atomfegyverkezési verseny Oroszország és az Egyesült Államok között, és a mostani versenyben az orosz félnél van az előny és az irányítás - mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.



A szakértő közölte: a világban jelenleg mintegy 15 ezer atomfej van, és ezek 90 százaléka ennek a két országnak a birtokában van. Bár korszerűségben nincs nagy különbség a két ország felszerelése között, hiszen a legnagyobb fejlesztéseket mindkét nagyhatalom a hatvanas években vitte végbe, jelenleg Oroszországnak mégis van néhány olyan fejlett eszköze, amilyennel az Egyesült Államok nem rendelkezik. Emiatt most Oroszország próbálja rákényszeríteni a fegyverkezési versenyre Amerikát.



Úgy folytatta, ennek volt a része az a hadgyakorlat is, amelyet csütörtök este tartottak meg Oroszországban: a hadászati triád - szárazföldi, vízi és légi haderő - összes tagját bevetették. A hadgyakorlat a szokásos éves gyakorlatot követte, az egyetlen újdonság az volt, hogy szinte egy időben vetették be mind a három haderőt - értékelt a szakértő. Az pedig, hogy mindezt Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen irányította, a politikai demonstráció része - fűzte hozzá.