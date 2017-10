A hurrikán után

Környezeti katasztrófával néz szembe Puerto Rico

Csaknem egy hónappal a Maria hurrikán pusztítása után - amikor tönkrement a csatorna-, és az ivóvízhálózat - szennyvíz ömlik a folyókba, patakokba, víztározókba, s az emberek kénytelenek a szennyezett folyókban mosni és mosakodni, sokan pedig isznak is ebből a vízből. Ez derült ki a CBS amerikai televízió hétfő esti műsorából, valamint több napilap tudósításából is.



Több százezer ember van még mindig tiszta vezetékes víz nélkül, a sziget 51 víztisztító berendezése közül 20 változatlanul működésképtelen. Az egészségügyi hatóságok egyre jobban aggódnak a fertőzések és a betegségek veszélye miatt.



A szövetségi környezetvédelmi ügynökség (EPA) tisztségviselői még mindig nem tudtak átvizsgálni öt veszélyeshulladék-lerakót, ahol kezelésre váró rendkívül veszélyes és fokozottan fertőző ipari hulladékot tárolnak. "Jó lenne, ha még több forrás állna rendelkezésünkre a munkához" - mondta Catherine McCabe, az EPA regionális helyettes vezetője, hozzátéve, hogy a hatóság már régebben elrendelte a sziget mintegy tucatnyi veszélyeshulladék-lerakójának lezárását. Puerto Rico kormányzata az anyagi nehézségekre hivatkozva nem tette ezt meg, így most valamennyi hulladéklerakó nyitva van, veszélyeztetve a környezetet és az emberek egészségét.



Puerto Rico egészségügyi hatóságai arra kérték a lakosokat, hogy az ihatónak minősített vizet is inkább forralják fel fogyasztás előtt, és a nyílt vizeket - tavakat és folyókat - pedig feltétlenül kerüljék el. Az elmúlt napokban ugyanis leptospirózis-járvány ütötte fel a fejét. A baktériumfertőzés rágcsálókkal és fertőzött vízzel terjed.