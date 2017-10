Katasztrófa

Hosszú szunnyadás után újra kitört a japán vulkán

Hat év után ismét kitört a Shinmoedake tűzhányó Japánban, a kráterből feltörő mérgező gázok és füst Miyazaki prefektúrát lepték el. A vulkán lábánál lévő iskolába maszkkal és álarccal érkeztek a diákok. A szemtanúk fülsüketítő robajról számoltak be. Az elmúlt hetekben több tűzhányó is beindult a tűzgyűrű vonalán, így Indonéziában és Vanuatu vulkánjai is aktivitásba kezdtek.