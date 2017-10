Világvége

Ophélia lehet az első hurrikán ami elérheti Európát

Bár sokan kételkednek benne, a klímaváltozás első jelei voltak, hogy egyre ritkábban csaptak le hurrikánok Floridára az utóbbi 10 évben. Többnyire minden forgószél még Florida előtt általában északra, észak-keletre kanyarodott inkább. Az idei év ebben is újabb változást hozott, hiszen még egy napra előre is nehezen tudták megjósolni, merre fog éppen kanyarodni a Floridára lecsapó hurrikán.



Most viszont valóban 180 fokos fordulatot vett az időjárás! Ugyanis az Afrika partjainál keletkező trópusi vihar, Ophélia korántsem Amerika felé vette az útját, hanem egyenest Európa felé.



A várható előrejelzések a képeken láthatók. Szerencsére hideg az óceán Európa partjainál, viszont a trópusi viharok a meleg tengervízből nyerik erejüket, így talán az előrejelzéseknek megfelelően trópusi vihar rá fog szelídülni, de a hivatalos előrejelzések szerint még így is elérheti a szél sebessége a 120 kilométer per órát.