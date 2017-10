Invázió

Mit tegyünk a poloskák ellen?

hirdetés

A poloskák alig néhány éve robbanásszerűen törtek be Európába és úgy tűnik, jól érzik itt magukat, mivel számuk azóta is növekszik. Élelmiszer és növényszállítmányok által behurcolt fajról van szó, ezért hazánkban nincs természetes ellensége és nagyon ellenálló is.