Az űrből is látszik Kalifornia pusztulása

Donald Trump amerikai elnök természeti katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította helyi idő szerint kedden Kaliforniát, ahol óriási tűzvész pusztít.



A mostani tűzvészt Kalifornia történetében az ötödik legpusztítóbbként tartják számon.



A lángok október 8-án lobbantak fel a San Francisco környékén fekvő borvidéken, s a helyzet az óta folyamatosan romlik; a tűz már 15 halálos áldozatot követelt, s a The Washington Post című napilap helyszíni tudósítása szerint az Egyesült Államok leghíresebb borvidéke, a Napa völgy csaknem teljesen a lángok martaléka lett. Egyedül Sonoma megyéből több mint 25 ezer embernek kellett elmenekülnie.

NOAA's #GOES16 shows #wildfires (in Geo & Natural Fire Color) raging in parts of #California yesterday. More loops: https://t.co/8l5NGSMGLx pic.twitter.com/WKXhLgorcf