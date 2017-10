Az Urál déli részéről származhatott

Megmagyarázhatatlan radioaktív anyagot észleltek Európa felett

Az elmúlt napokban Európa több pontján is mérsékelten emelkedett a radioaktív sugárzás mértéke - jelentette nemrég a DPA hírügynökség a német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatalra hivatkozva.



A ruténium 106-os nukleonszámú izotópjából csekély mennyiséget fedeztek fel Ausztriában, amit később a német szövetségi sugárvédelmi hivatal közlése szerint több német meteorológiai állomáson is bemértek. Az elemzések szerint az Urál déli részéről származhatott, de a forrás már valószínűleg elapadt. Az izotóp levegőben mért koncentrációja néhány milibecquerel volt köbméterenként.



A német hivatal azt is hozzátette, egészségügyi veszélyről nincs szó, még egy héten át tartó belélegzése is kisebb dózist jelentene, mint aminek természetes módon ki vagyunk téve. Azt is hozzátették, az kizárható, hogy atomerőműből származott volna az anyag, a Ruténium-106-ot ugyanis leginkább a sugárterápiánál használják a rák kezelésekor, valamint műholdak energiaellátó egységeiben.



A DPA hírügynökség szerint a radioaktív szennyezés kiindulási pontja földrajzilag nem beazonosítható, de a számítások alapján feltételezik, hogy a forrás valahol Kelet-Európában lehetett.