Már közelít a busz nagyságú aszteroida, ami súrolja a Földet

A 2012 TC4 katalógusjelű – 10 és 30 méter közé becsült – égitest elvileg október 12-én halad el a Föld mellett egészen közel. Az egészen közel persze relatív, csillagászati mértékkel nem több egy hajszálnál, és vannak számítási bizonytalanságok is, de a NASA most úgy számol: az égitest nem lesz közelebb a Földhöz 6800 kilométernél.



A 2012 TC4 aszteroida már öt éve ismert, de a Hawaiin található Pan-STARRS teleszkóp csak hét napig tudta követni, miután kiszúrta 2012 október elején. Ebből fakad a bizonytalanság, hogy pontosan mekkora távolságra halad el: lehet, hogy 6800 kilométerre, de lehet, hogy 270 ezerre. Ez még mindig nem sok, csak a Föld és a Hold átlagos távolságának mintegy kétharmada.



Ahogy közeledik a Földhöz az aszteroida – amely valamivel nagyobb, mint az oroszországi Cseljabinszk fölött 2013-ban felrobbant meteor –, több teleszkópot is ráállítanak, így lesz lehetőség pontosítani a számításokat és megfigyelni az objektumot.