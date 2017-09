Bármelyik pillanatban kitörhet egy vulkán Balin

A Mount Agung környékén több száz rengést észleltek az elmúlt napokban.



A hatóságok egy 12 km-es (7.5 mérföldes) veszélyzónát "vontak" a hegy körül, és pénteken kiadták a legmagasabb szintű figyelmeztetést.



A sziget legfontosabb turisztikai területeit és járatait eddig eddig nem érintette a figyelmeztetés.



Indonézia nemzeti vulkanológiai központja szerint a hegy "szeizmikus energiája növekszik, és kiáramlik".



Vasárnap egy 200 méter magas füstoszlopot láttak felemelkedni a hegyről.



Lakosok ezreit vitték városházák és iskolák menedékébe teherautókkal.

This graph shows why vulcanologists think Bali's Mt Agung will explode soon - look at spike in red trend line showing energy of tremors. pic.twitter.com/4Fb4oMpUIx