Epidémia

Tovább tombol a hepatitis A-járvány Kaliforniában

hirdetés

San Diegóban már közel 500-an betegedtek meg a vírustól, sőt Los Angelesben is elkezdett terjedni a járvány, szintén a héten 10 betegről jelentettek a hatóságok. Santa Crus megyében április óta 69-re nőtt a hepatatitis A-val kezelt emberek száma.



Hétfőn az MTI arról számolt be, hogy már hatan meghaltak a fertőző májgyulladás-járványban. A Los Angeles Times hétvégi száma azt írta: eddig több mint 19 ezer embert oltottak be, a buszpályaudvarokon és állomásokon mindenütt fertőtlenítő kendőket és kéztörlőket helyeztek el, és erőteljes felvilágosító kampányt folytattak



Szeptember elején a San Diego-i hatóságok közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek. Cristin Mondy, a megye egészségügyéért felelős tisztiorvosa a Los Angeles Timesnak elmondta: tisztában vannak azzal, hogy San Diegóban folyamatosan romlik a helyzet, elsősorban a hajléktalanok és a kábítószer-fogyasztók körében. A megyében több száz fertőzöttet kezelnek a kórházakban.



A héten San Diegóban fertőtlenítővel lemosták az utcákat, e héten várhatóan Los Angeles egyes részein is fertőtlenítenek majd.