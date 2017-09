Újra a hurrikánokról

A hurrikánok kicentrifugálták az óceánt a szárazföldre

Újabb műholdas képeket és adatokat mutatunk be a Karib-tenger vidékének két legutóbbi hurrikánja, a Harvey és az Irma pusztításáról.

Az Airbus Defence and Space (DS, a cég védelmi és űrrészlege) a TerraSAR-X műhold műszereivel rendszeresen készített radarfelvételeket a Karibi-térség hurrikán sújtotta területeiről. A képeket az ENSZ égisze alatt működő Disasters Charter (International Charter on Space and Major Disasters, azaz nemzetközi megállapodás az űrtechnika szerepéről a katasztrófahelyzetekben), illetve a Copernicus program katasztrófahelyzeteket kezelő szolgálata (Copernicus Emergency Management Service) részére továbbították - írja az Űrvilág.hu. A képek a két szervezetnél segítik a mentési munkák és a humanitárius segélyek helyszínre juttatásának szervezését.





A TerraSAR-X műhold apertúraszintézises radarjával WideScanSar üzemmódban készített felvételek Texas állam mintegy 67 ezer km2-es területéről, Houston és Corpus Christi között. Összehasonlítható a Harvey hurrikán áthaladása előtti és utáni helyzet. A vízzel elöntött területeket mutató kép augusztus 28-án 07:25 helyi időkor készült. (A cikk végén a csúszka mozgatásával összehasonlítható képek: Airbus DS)





A fenti képek kinagyított részlete, Houston és a Matagora-öböl között. (A cikk végén a csúszka mozgatásával összehasonlítható képek: Airbus DS)

Csapadékeloszlás a Harvey hurrikán nyomán a GPM Core Observatory műhold mérései alapján. A vörössel jelölt területeken óránként 20-50 mm közötti mennyiségű csapadék hullott.

Centrifugális vagy centripetális? Centripetális erőről akkor beszélünk, ha kívülről szemléljük a dolgot, ez azaz erő, ami körpályán tartja a dolgokat. Például a Földről a Hold körmozgásáért felelős erő.



Centrifugális erőről akkor beszélünk, ha benne ülünk a dologban, ami körpályán mozog. Ilyenkor nem tudjuk, hogy mi is forgunk, ezért azt tapasztaljuk, hogy fellép egy erő, ami egy adott ponttól kifelé akar röpíteni mindent. Ez az erő a centrifugális erő. Például a vizes ruhák szemszögéből a vízcseppek kirepüléséért felelős erő.



Tehát a két erő valóban egyforma nagyságú, de az egyiket a forgó rendszerben figyeljük meg, míg a másik a forgó rendszeren kívüli megfigyelő által tapasztalt erőhatás.