Pici jó a katasztrófában

Egy rémült kutya lett a remény szimbóluma a mexikói földrengés után

Igen erős, a Richter-skála szerinti 7,1-es erősségű földrengés rázta meg Mexikót. A halottak száma már a kétszázat is meghaladta, a puszta kézzel túrták a romokat, úgy keresték a túlélőket. Épületek tucatjai, köztük egy iskola is romba dőlt.



A tragikus hírek közepette felkerült az internetre egy videó, melyen sikeresen kimentenek egy kutyát a romok alól. Tapsviharral ünnepelték a rettegő, de sértetlen állat megmenekülését. A szörnyű katasztrófa miatt a legapróbb jó hírre is kiéhezett mexikóiaknak ő adta vissza a reményt, hogy lehetnek még túlélők.