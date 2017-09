Földmozgás

Földrengés a Reykjanes gerincnél

A Közép-Atlanti-hátság az Atlanti-óceán medrének középvonalában húzódó lemeztektonikai képződmény, óceáni hátság, amelynek mentén az amerikai kettős kontinens, illetve Európa és Afrika kőzetlemezei továbbra is távolodnak egymástól, évi mintegy 2,5 cm-es sebességgel. Egyben a világ leghosszabb hegyláncának is tekinthető. Grönlandtól keletre, Izlandtól északra kezdődik, és az Atlanti-óceán déli részén ér véget. A hátság az óceán mélyén húzódik, de helyenként így Izlandon, a víz felszíne fölé emelkedik. Az Izland szigetét is magába foglaló szakaszának a neve Reykjanesi hátság.



Bár úgynevezett elterjedő gerinc, sok transzformációs részből áll, amelyek földrengéseket generálnak, mivel mindkét végén az ellenkező irányba mozognak. Bár van olyan földrengés is, amely biztosan nem a lemezek ellentétes irányai miatt keletkezett , hanem az új kéreg különböző terjedési sebessége okán alakult ki, ilyen volt az idén június 7-ei mérsékelt földrengés is.