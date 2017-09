Időjárás

Több horvát város a víz alatt - videók

A heves esőzések miatt több horvát várost is elöntött a víz, a legsúlyosabb a helyzet a közép-dalmáciai Zára (Zadar) városában - közölte hétfőn a horvát közszolgálati televízió (HRT).

Zárában reggel 8 és 10 óra között 190 milliméternyi eső esett, ami több mint a kétszerese a szeptember havi átlagos teljes csapadékmennyiségnek.



Házakat, pincéket, mélygarázsokat, bevásárlóközpontokat és temetőket árasztott el az ár, és a forgalmat is teljesen lebénította. A városi kórházban is súlyos károkat okozott a nagy eső, beáztak a kórtermek és a műtők, az orvosok csak a sürgős operációkat végezték el. Áram nélkül maradt több kerület. Az iskolákban szünetel az oktatás, és az óvodák sem működnek.



Zára polgári védelme figyelmeztetést adott ki, miszerint a város lakói kerüljék el víz alá került utakat, és ne fogyasszanak vezetékes vizet, mert fennáll a fertőzés veszélye.



Sajtóértesülések szerint Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő és Andrej Plenkovic kormányfő is a helyszínre utazik a nap folyamán.

Bozidar Longin, Zadar megye elöljárója nyugalomra intette a lakosságot, és arra kérte a embereket, hogy maradjanak otthonaikban. A katasztrófában senki sem sérült meg, de az anyagi károk milliós nagyságrendűek - mondta.



A meteorológiai szolgálat (DZMH) jelentése szerint a heves esőzés késő délutánig folytatódik Zára körzetében.



A rossz időjárás a közép-horvátországi Károlyvárost (Karlovac) is elérte. Itt több utat is lezártak, a teherforgalmat pedig az A1-es autópályára irányították át.



Hétfőn éjjel vihar tombolt Isztriában is. Az orkánerejű szél fákat csavart ki, a víz pedig házakat, pincéket, egy buszállomást és utakat árasztott el. A legnagyobb károkat Közép-Isztriában, Pazin, Porec és Rovinj környékén okozta a vihar. Később, valamivel gyengébb intenzitással elérte Pulát, Umagot, Buzetát és Labinát is.



Horvátországban a meteorológiai szolgálat hétfőre a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki Isztriára és a Kvarneri-öbölre.