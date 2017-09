Hurrikán

Már nyolc életet követelt Irma a francia Antillákon

A nem végleges adatok szerint legalább nyolcan meghaltak és 21-en megsebesültek a francia Antillákon a valaha feljegyzett legerősebb hurrikán, az Irma tombolásában - jelentette be csütörtökön Vincent Boichard tábornok, a polgári szolgálat illetékese, aki a szomszédos Guadeloupe-ról irányítja a mentést.



A Karib-tengeri szigetcsoport két tagjával, Saint-Barthélémy és Saint-Martin szigetekkel, amelyekre szerdán csapott le a legerősebb, ötös kategóriába sorolt Irma, egyelőre semmilyen közvetlen kapcsolat nincs, nem működik sem az áram-, sem a telefonszolgáltatás. A Guadeloupe-ról érkező tudósítások szerint a szigeteken "apokaliptikus" állapotok uralkodnak, a hurrikán súlyos károkat okozott az infrastruktúrában és az épületek 95 százalékában.



Annick Girardin, Franciaország tengerentúli területeinek minisztere hatvan katona, hatvan tűzoltó, valamint a Vöröskereszt 38 munkatársának kíséretében csütörtökön megérkezett Guadeloupe-ra. A repülőtéren a miniszter nem kívánta az áldozatok számát megerősíteni, csak annyit mondott a sajtónak, hogy "kutyákkal érkezett, miután "sajnos Saint-Bathélémy-n sok munka lesz, nagyon jelentősek a károk".



Saint-Martin szigetének Franciaországhoz tartozó részén a repülőtér egyik leszállópályát sikerült megtisztítani, az elsősegélyek ide érkeznek majd közvetlenül Guadeloupe-ról. A hatóságok azt remélik, hogy a nap folyamán légihidat lehet indítani. Ezenkívül tengeri úton is küld Franciaország segítséget, mindenekelőtt víztartályokat.



Gérard Collomb belügyminiszter a Franceinfo hírrádióban azt mondta, hogy az áldozatok száma "a nap folyamán természetesen emelkedni fog" és minden információ egyelőre részleges, miután nagyon nehéz a szigetekkel kommunikálni.



Korábban a kormány "erős aggodalmának" adott hangot amiatt, hogy a két szigeten élő mintegy 11 ezer ember közül hétezren nem akartak biztonságos helyre vonulni a hurrikán érkezése előtt. "Nagy a félelem" miattuk - mondta a tárcavezető. A francia kormány szerda este válságtanácskozásra ült össze. Részt vett rajta Emmanuel Macron államfő is, aki utána kijelentette, hogy áldozatokkal kell számolni, mert a vihar pusztítása "kegyetlen". Megígérte, hogy a lehető leghamarabb tervet készítenek az újjáépítésre, és külön pénzalapot hoznak létre ennek fedezetéül.