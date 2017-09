Fenyegetettség

Észak-koreai válság: új szintre lépett az atomfegyverkezés

A mostani teszt lényege az volt, hogy földalatti robbantás során próbálják megállapítani, miként lehet az atomfejet rátenni a rakétára. 2017.09.03 14:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint "sikeresnek" mondható Észak-Korea vasárnapi robbantási kísérlete, és ez minőségileg egy új szintet jelent az atomfegyverkezés területén.



A szakértőt az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában annak kapcsán kérdezték, hogy Észak-Korea föld alatti nukleáris robbantást hajtott végre, immár a hatodikat, amely két erős földrengést váltott ki - közölte vasárnap a dél-koreai hadsereg és több földrengéstani intézet. Később Észak-Korea hivatalosan is közölte, hogy sikeresen tesztelt vasárnap egy hidrogénbombát.



Kis-Benedek József felidézte: ez a hatodik nukleáris robbantás volt, amellyel lehet bizonyítani, hogy Észak-Korea rendelkezik atomfegyverrel. A mostani teszt lényege az volt, hogy föld alatti robbantás során próbálják megállapítani, miként lehet az atomfejet rátenni a rakétára.



A szakértő szerint, ha a kísérlet során sikerült összeilleszteniük a rakéta fejet és testet és azzal együtt robbantani, a következő lépésben nyilván a lőtávolság növelése lesz a cél.

A hidrogénbombával kapcsolatban a szakértő azt is elmondta: annak nagyobb a pusztítása, így az sokkal veszélyesebb, "komolyabb fenyegetést jelent a világra". Ugyanakkor megjegyezte, annak összeszerelése is bonyolultabb, komoly technikát igényel. Ehhez még újabb kísérletekre van szükség.



Kis-Benedek József kitért arra, hogy bemutattak egy képet is, amelyen Kim Dzsong Un, az ország vezetője ott áll egy rakétafej mellett. A szakértő szerint a kísérlet időzítése sem véletlen, mivel szeptember 9-én van a koreai nemzeti ünnep. Az észak-koreai televízió is arról beszél, hogy ők a "világ legerősebb atomhatalma". Ez a szakértő szerint "természetesen nem igaz", de Észak-Korea üzenete nyilván az, hogy "képesek vagyunk bárkit és bármit elérni atomfegyverrel".



Kérdés, hogyan reagál erre a világ - jegyezte meg a szakértő, hozzátéve: Japán már nagyon idegesen reagált a hírre, az Egyesült Államoknak viszont most a hurrikán is nagy problémákat okoz. Korábban az Egyesült Államok úgy nyilatkozott: "minden opció az asztalon van" - emlékeztetett. Háborút nyilván nem akarnak, feltehetően a gazdasági szankciókon fognak szigorítani - vélekedett a szakértő.