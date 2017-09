Kétszer is megrengett a föld Észak-Korea alatt - újabb föld alatti nukleáris tesztek

Elsőként a Richter-skála szerinti 6,3-as erősségű, mindössze tíz kilométerrel a földfelszín alól kipattanó földrengés rázta meg Észak-Koreát egy nukleáris kísérleti hely közelében, amit 8 perccel később a földfelszínről kipattanó 4,6-os erősségű földmozgás követett. A japán külügyminisztérium adatokra hivatkozva azt állítja, nukleáris tesztet hajtottak végre, a dél-koreai hadsereg is megerősítette, az első földrengés mesterséges volt, az észak-koreai nukleáris telephelyen keletkeztek.

North Korea says has developed 'advanced hydrogen bomb' that can be fitted on ICBM https://t.co/qoodU6zJXk pic.twitter.com/NQ3VfqLWGn