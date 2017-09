Katasztrófa

Akkora aszály van Srí Lankán, hogy bezárják a nemzeti parkot

Átmenetileg bezárják Srí Lanka egyik legnagyobb nemzeti parkját az egyre súlyosbodó aszály miatt - közölték az illetékes hatóságok.



A dél-ázsiai szigetország vadvédelmi minisztériumának szóvivője, Hasini Sarathchandra helyi újságíróknak elmondta, hogy péntektől számítva két hónapra bezárják a Yala Nemzeti Parkot. Hozzátette, a népszerű turistacélpont október 31-től lesz ismét nyitva, feltéve, hogy addig megkezdődnek az esőzések.



Sarathchandra ugyanakkor emlékeztetett, hogy tavaly is be kellett zárni a parkot a száraz évszak idejére és az újranyitását is el kellett halasztani, mivel az aszály továbbra is veszélyeztette az állatok ivóvízellátását és ezáltal a túlélésüket.



A Srí Lanka délkeleti részén fekvő területet 1900-ban nyilvánították vadvédelmi övezetnek, majd 1938-ban nemzeti parknak. A Yala a szigetország második legnagyobb nemzeti parkja. Területén leopárdok, elefántok, ajakos medvék, számbárszarvasok, sakálok, Alfréd-szarvasok, pávák és krokodilok osztozkodnak.



Évente több mint 100 ezer külföldi turista keresi fel a parkot, amely kulcsfontosságú bevételi forrást jelent a helyi kormány számára.