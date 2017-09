Katasztrófa

Harvey hurrikán - Százmillió dollárt ad az amerikai kormány

hirdetés

Az amerikai kormány több mint százmillió dollárt (26 milliárd forint) biztosít a Harvey viharban tönkrement utak és repülőterek helyreállítására - jelentette be Texasban Elaine Chao amerikai közlekedési miniszter.



Mike Pence amerikai alelnök és a szövetségi kormány négy tagja csütörtökön Texas több településén tett látogatást, és helyi idő szerint a kora esti órákban Corpus Christiben tartott sajtóértekezletet.



Elaine Chao a sajtóértekezleten jelentette be, hogy aláírta azt a miniszteri rendeletet, mely lehetővé teszi, hogy 25 szövetségi államból üzemanyagot szállítsanak majd a vihar sújtotta térségbe.



Mike Pence alelnök személyes benyomásairól számolt be, mint mondta, a pusztítás mélyen megrendítette, a texasiak kitartása pedig meghatotta. Megerősítette, hogy a Fehér Ház támogatni fogja a Harvey áldozatait. Az alelnök közölte azt is, hogy eddig már több mint 310 ezren jelezték az interneten, hogy szükségük van a szövetségi segélyekre. Pence leszögezte: a kormány arra számít, hogy a törvényhozók "a lehető leggyorsabban" döntenek a katasztrófa sújtotta területek és lakóik megsegítéséről.



Greg Abbott texasi republikánus kormányzó a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a mentés gyorsan, zökkenőmentesen zajlik.



Louisiana állam demokrata párti kormányzója, John Bel Edwards a CNN hírtelevíziónak adott interjújában kiválónak nevezte a kormány gyors és hatékony döntéseit, kiemelve Donald Trump gyors reagálását a tragikus helyzetre.



Közben a viharzóna változatlanul keleti irányba mozog. Texas keleti megyéiben és a Mexikói-öböl menti vidékeken kötelező evakuálást rendeltek el. A louisianai New Orleansban élők attól tartanak, hogy megismétlődhet a 2005-ös Katrina hurrikán pusztítása. Akkor a nagy esőzés nyomán a város fölött lévő Pontchartrain-tó gátjai átszakadtak és a víz elborította a várost.



Csütörtökön az amerikai hadsereg tízezer katonája érkezett a mentőegységek segítségére. A helyszíni tudósítások riasztó képeket mutatnak, szívszorító történetekről szólnak. Megmentéséig egy hároméves kislány édesanyja vízfelszínen lebegő holttestébe kapaszkodott, az egyik idősotthon lakói pedig a szobáikban, derékig vízben ülve várták a mentőket. A katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) munkatársai házról házra járnak, hogy segítségre várók és eltűntek után kutassanak.



Az egészségügyi hatóságok járványveszélyre hívják fel a figyelmet, és arra intenek, hogy forralás nélkül még a csapvizet se igya senki. A 118 ezer lakosú Beaumontban egyáltalán nincs csapvíz.



Az előrejelzések szerint a Harvey még szombaton is a térségben pusztít majd. Közben jelezték, hogy az Atlanti-óceán fölött új hurrikán, az Irma kavarog. Jelenleg 170 kilométer/órás széllel az óceán fölött jár és akár négyes erősségű hurrikánná is alakulhat. Várhatóan a jövő hét második felében éri el az Egyesült Államok keleti partvidékét.