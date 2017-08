Környezetszennyezés

Megszűnhet a pernyehullás Ajkán?

Félmilliárd forintnál többet költ a Bakonyi Erőmű Zrt. arra, hogy az áram- és hőtermelő egységet ne lehessen többé azzal vádolni: port és pernyét ereget Ajkára. A környezetvédelmi fejlesztések folytatása viszont a francia Veoliára maradhat, amely a Magyar Idők információi szerint októberben veszi birtokba a vegyes tüzelésű erőművet.



A napilap szombati számában megjelent cikk szerint jelentős lépéseket tesz a Bakonyi Erőmű Zrt., hogy csökkentse az ajkai lakosság által évek óta kifogásolt károsanyag-kibocsátást. A megújuló és fosszilis tüzelőanyagokból villamos energiát és távhőt is előállító ajkai erőmű a környékbeliek panaszai szerint időről időre pernyével, hamuval, porral árasztja el a levegőt – az év végig elvégzendő fejlesztések célja ezen változtatni.

A létesítmény mind a négy kazánjába szerelünk porszűrőket, egyenként 70 millió forintért értékben – tájékoztatta a Magyar Időket az erőmű vezérigazgatója. Németh Frigyes elmondta azt is, hogy egy másik típusú berendezéssel a nitrogéngázok kibocsátásának mértékét csökkentik majd a jelenlegi harmadára. – A dízelautókban található technológiához hasonlóan karbamidos befecskendezéssel ártalmatlanítják a káros gázokat ezek az eszközök. Két kazánra már felszereltük, a második tesztelése nemrégiben kezdődött. Eddig erre a beruházásra 385 millió forintot költöttünk, összesen 550-600 millió forint kiadással számolunk – sorolta a vezérigazgató, hozzátéve, hogy idén már 17 millió forintot fordítottak az új környezetvédelmi mérőrendszer beszerelésére két tüzelőegységben, és várhatóan további nettó 50 millió forintba kerül a másik kettő beszerzése és installálása.



A már megkezdett beruházáskörön kívül azonban másba már nem fog bele az erőmű vezetése. Csak a normál termelési tevékenységet – Ajka távhővel (nyáron meleg vízzel), a közeli timföldgyár ipari gőzzel való ellátását – folytathatják ugyanis, amíg alá nem írják a végleges adásvételi szerződést a Veolia Zrt.-vel. Az előszerződés értelmében két részre kell bontani a Bakonyi Erőmű Zrt.-t, ugyanis a francia energetikai vállalat csak az erőművet veszi meg, de az inotai, a balinkai telephelyeket, volt bányatelkeket nem. Ez utóbbiakat egy önálló vagyonhasznosító kft.-be kell helyezni, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól is engedélyt kell kérni a szétválásra.



Az erőmű jövője ekképpen biztosítottnak tűnik, pedig korábban az is felmerült, hogy bezárnák: így a térség jelentős távhőszolgáltatótól és mintegy háromszáz munkahelytől esett volna el. A napilap úgy tudja, hogy a Veolia további fejlesztéseket is tervez a várhatóan október 1-jén birtokába jutó erőműben a légszennyezés csökkentése érdekében – a vállalat lapzártáig nem kommentálta az értesülést.



Az ajkai erőműben legutóbb májusban volt átfogó környezetvédelmi ellenőrzés, de nem tárt fel jogsértést a Veszprémi Járási Hivatal, amely aztán két héttel ezelőtt az ajkai hivatallal ellenőrizte a városban az erőmű pernyekibocsátását. Abban az időpontban nem tapasztaltak problémát.