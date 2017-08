Világvége

Csúszik a SpaceX Mars-programja

Ennivaló is teremne - NASA Langley Research Center

A Dragon űrhajón alapuló, első alkalommal természetesen emberek nélkül, automata üzemmódban indítandó marsi küldetés, a Red Dragon az eredeti, ambiciózus tervek értelmében akár 2018-ban elindulhatott volna és a jövő év végéig leszállhatott volna a vörös bolygó felszínén. Nem minden alakult azonban az optimista tervek szerint – ami az űrszektorban azért megszokott dolog az Űrvilág.hu szerint is. A legerősebb utalás a program késésére az elmúlt időszakban az volt, amikor Elon Musk, a SpaceX alapítja bejelentette: a most fejlesztés alatt álló Dragon-2 (a NASA megbízásából készülő, a Nemzetközi Űrállomáshoz emberek szállítására alkalmas űrhajó) nem a szárazföldre és nem rakétás fékezéssel fog visszaérkezni. Márpedig ez a technológiai megoldás alapfeltétele annak, hogy a Mars ritka és vékony légkörében egy ilyen méretű szonda sima leszállást hajtson végre a felszínen.



A Mars-program újratervezésről szóló információt most nem a SpaceX, hanem a NASA hozta nyilvánosságra. Az űrhivatal és a magáncég szerződése érvényes attól függetlenül, hogy a 2018-as startról már biztosan lecsúsznak. A Mars felé 26 havonta nyílik meg az energiatakarékos pályán való eljutás lehetősége, amit a két bolygó Nap körüli pályán való mozgása határoz meg. A Red Dragon egyébként a SpaceX Falcon Heavy rakétájával indulna. Annak a bemutatkozása sem történt még meg, idénre várható. A közelmúltban Elon Musk óvatosan úgy nyilatkozott, hogy nem lepődne meg az első start kudarcán sem, hiszen annyira összetett feladat az új nehézrakéta megépítése.



Musk várhatóan szeptemberben, az ausztráliai Adelaide-ben tartandó idei Világűrkongresszuson számol be a legújabb marsi terveikről.