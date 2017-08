Földmozgás

Már Görögország túloldalán is komolyan megrengett a föld

Miután komoly rengéssorozat rázta meg a görög-török térséget, most Görögország nyugati részén pattant ki a Richter-skála szerinti 3,9-es erősségű földmozgás, amit mindössze a 28 kilométerre a Jón-tengeren lévő Zákinthosz szigetén is sokan éreztek. A közkedvelt turistaparadicsom a magyarok körében is népszerű úti cél nyáron. Károkról nem érkezett hír.