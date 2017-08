Terror

Terror Barcelonában: sokkoló felvétel az elgázolt áldozatról

Csütörtökön délután egy fehér furgon hajtott a Barcelona egyik forgalmas sétálóutcáján, a La Ramblán nyüzsgő tömegbe. A népszerű turistasétány hirtelen vérbe borult.

Ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a helyi rendőrség szerint terrortámadás történt, a gázolásos merényletnek egy halottja és 32 sebesültje van. A gázolásos merénylet után a hírek szerint két felfegyverzett ember behatolt egy Tallers utcai török étterembe, ahol meg nem erősített hírek szerint túszokat ejtettek és elbarikádozták magukat. Egyikük a furgon sofőrje lehet.



Egy szemtanú, akinek virágboltja van a La Ramblán elmondta, hirtelen arra lett figyelmes, hogy sikoltozva rohannak felé az emberek, majd mögöttük meglátta a furgont. Többeknek sikerült félreugrani előle; az ő üzletében is sokan kerestek menedéket, és maga is a földre vetette magát. Állítja, a sofőr, amikor kiszállt, leadott néhány lövést, majd elmenekült. A városközpont jelenleg le van zárva.

Nagyon valószínűnek nevezte Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában, hogy a délutáni barcelonai gázolásos merénylet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet cselekménye.



A volt titkosszolgálati vezetőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy kisteherautó hajtott gyalogosok közé Barcelona központjában, a Las Ramblas sugárúton. Az áldozatok számáról kora estig ellentmondásos információk jelentek meg, a rendőrség terrorista támadásnak minősítette az esetet.



Horváth József szerint a módszer az Iszlám Állam kéznyomát viseli magán. Az eddigiekhez képest az a különbség, hogy most az elkövetők nem késekkel, hanem lőfegyverekkel is rendelkeznek, és újdonság a túszszedő akció is.



Kitért arra, hogy Spanyolországban eddig nem történt ilyen merénylet, az Iszlám Állam tehát ezzel az akciójával felrajzolta a "térképére" ezt az országot is. Azzal kapcsolatban, hogy miért éppen Barcelonában követhették el a merényletet, úgy vélekedett: egyszerűen éppen ott voltak most olyanok, akiket fel tudott használni a terrorszervezet. Hozzáfűzte: legalább az előkészítési szakaszban szükség volt olyanokra, akik ismerik a helyi viszonyokat is, tehát huzamosabb ideje ott lehettek.