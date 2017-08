Katasztrófa

Sierra Leone-i földcsuszamlás: 400 holttestet hoztak a felszínre

A hatóságok becslései szerint ez a szám várhatóan az 500-at is meghaladhatja a keresési és mentési munkálatok előrehaladtával. 2017.08.16 08:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem 400 ember holttestét hozták felszínre a földtömeg alól a mentőcsapatok a nyugat-afrikai Sierra Leone fővárosától, Freetowntól délre található Regent hegyvidéki városában az előző napi földcsuszamlást követően - közölték a helyi hatóságok.

Az ötszázat is meghaladhatja a halálos áldozatok száma (Fotó: Reuters)

A Reuters brit hírügynökség arról írt: a hatóságok becslései szerint ez a szám várhatóan az 500-at is meghaladhatja a keresési és mentési munkálatok előrehaladtával.



A különböző hírügynökségek egymásnak ellentmondó információkat közöltek a vöröskereszt keddi jelentéséről: egyes értesülések szerint közel 600 ember tűnt el a hétfői földcsuszamlás következtében kialakult kaotikus állapotok között, míg más források szerint 600 a sérültek száma.



Victor Foh sierra leonei alelnök korábban a tragédia helyszínén azt mondta a Reuters brit hírügynökség egyik munkatársának, hogy valószínűleg több százan fekszenek holtan a földcsuszamlások következtében beomlott épületek törmelékei alatt.



A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint az áldozatok egy részének rokonai jelenleg is ásókkal próbálják felszámolni az áradások következtében kialakult sártömeget,annak reményében, hogy alatta elhunyt vagy életben maradt szeretteikre bukkanhatnak, míg mások a közeli hozzátartozóik földi maradványait igyekeznek összeszedni és zsákokban a kórházba vinni.



A nyugat-afrikai esős évszakban gyakoriak az áradások és földcsuszamlások, köztük Freetownban is, annak - egyebek között - alacsony tengerszintfeletti magassága és gyér csatornázottsága miatt.